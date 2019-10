Bestattungsarten: Von der Urne bis zur Seebestattung

Urnenbestattungen werden immer beliebter. Viele Menschen ziehen sie einer klassischen Beerdigung im Sarg vor. Doch es gibt noch mehr Möglichkeiten, die letzte Ruhe zu finden.

In Deutschland herrscht Friedhofspflicht. Aber immer weniger Menschen wollen sich dort zur letzten Ruhe betten lassen. Das liegt einerseits an den Kosten, andererseits aber sind vielen Bräuche und Konventionen nicht mehr wichtig. In Großstädten lassen sich bereits viele Menschen anonym bestatten, womit nicht immer ohne Namen und auf der grünen Wiese gemeint ist.

Die Erdbestattung war lange Zeit die beherrschende Bestattungsform in christlichen Kulturen. Nach deren Lehre wird der Körper des Verstorbenen bei der Auferstehung wieder zum Leben erweckt und sollte daher möglichst unversehrt bestattet werden. In Berlin beträgt die gesetzliche Ruhefrist 20 Jahre. Nicht jeder Friedhof verfügt aber über alle Grabstättenarten.

Die Feuerbestattung ist in Deutschland erst seit Endes des 19. Jahrhunderts üblich. Es besteht Sargpflicht für die Kremation, die Asche wird meist in einer Urne beigesetzt.

Seebestattungen: Ausnahmegenehmigung erforderlich

Die Seebestattung erfordert eine Verfügung des Verstorbenen und eine Ausnahmegenehmigung vom Friedhofszwang, die vom Friedhofsamt Treptow-Köpenick für die in Berliner Krematorien Eingeäscherten erteilt wird. Die Asche wird in einer Seeurne außerhalb der sogenannten Dreimeilenzone nach seemännischen Bräuchen dem Meer übergeben. In Deutschland wird vorwiegend in der Nord- und Ostsee bestattet. Auf Wunsch können Angehörige dabei sein. Der Kapitän spricht in der Regel die Trauerrede. Seeurnen lösen sich in kurzer Zeit im Wasser auf.