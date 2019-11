Augen auf und Tasche zu - „Auch Taschendiebe lieben die Weihnachtszeit!“

Gemeinsame Meldung der Bundespolizei und der Polizei Berlin

Nr. 2828

Nächste Woche findet in den Ortsteilen Mitte, Moabit, Friedrichshain und Spandau die traditionelle Aktionswoche im öffentlichen Personennahverkehr statt. In der Zeit von Montag, dem 2. Dezember bis Freitag, dem 6. Dezember beraten die Netzwerkpartner Prävention im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Interessierte an folgenden Standorten jeweils von 12 bis 17 Uhr:

Montag, 2. Dezember 2019, Bahnhof Alexanderplatz

Dienstag, 3. Dezember 2019, Hauptbahnhof

Donnerstag, 5. Dezember 2019, Ostbahnhof

Freitag, 6. Dezember 2019, Bahnhof Spandau

Die Netzwerkpartner ÖPNV geben wichtige Informationen zum Thema Handgepäck- und Taschendiebstahl sowie Zivilcourage. Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen Tätergruppierungen das Gedränge für ihre Straftaten. Es wird erklärt, wie Sie ihre Wertsachen schützen können, mit welchen Tricks die Taschendiebe vorgehen, was Sie tun können, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind und wie Sie als Zeuge helfen können.

Zu den Partnern gehören die BVG, die Deutsche Bahn, die S-Bahn Berlin, die Bundespolizei und die Polizei Berlin. Sie haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, rund um das Thema Sicherheit im ÖPNV zu informieren und zu sensibilisieren.

Auf den Internetseiten der Polizei Berlin finden Sie unter anderem weitere Informationen zu den Themen Taschendiebstahl und Zivilcourage.