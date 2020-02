Landespolizeidirektion (LPD)

Die LPD vereint die fünf örtlichen Direktionen, die Direktion Einsatz/Verkehr und das Einsatzleit- und Lagezentrum unter einem Dach.

Mit der Gründung der LPD am 1. Februar 2020 wurden so alle schutzpolizeilichen Aufgaben an einer zentralen Stelle zusammengeführt.

Darüber hinaus obliegen der LPD – unter Beachtung der gesamtstrategischen Verantwortung des LKA – auch die örtliche Kriminalitätsbekämpfung,

die stadtweite Kräftesteuerung und die Aufgaben der Versammlungsbehörde.

Die LPD arbeitet eng mit den örtlichen Direktionen und der Direktion Einsatz/Verkehr zusammen und sorgt mit der Bündelung der Führungs- und

Entscheidungsverantwortung für eine Beschleunigung von Entscheidungsprozessen und letztendlich auch deren Umsetzung.

Die Landespolizeidirektion gliedert sich in die 5 örtlichen Direktionen, die Direktion Einsatz/Verkehr, das Einsatzleit- und Lagezentrum und den LPD Stab.