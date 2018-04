Polizei-Notruf 110

Sprech- und hörgeschädigte Menschen können sich in Berlin auch schriftlich per Fax an die Notruf-Nummer 110 wenden.

Ein Formular des Gehörlosenverbandes Berlin e.V., in dem die jeweils im Einzelfall benötigte Hilfe angekreuzt werden kann, bieten wir hier zum Download an.

Das ausgefüllte Formular kann im Notfall an die Polizei unter 110 oder an die Feuerwehr unter 112 gefaxt werden.