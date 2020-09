Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 2288

Gestern Abend erlitten ein Motorrad- und ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Weißensee schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Große Seestraße Ecke Parkstraße zu einem Zusammenstoß, dessen Hergang bislang unbekannt ist. Der 34-jährige Radfahrer und der 20-jährige Motorradfahrer wurden bei dem Aufprall schwer an Arm, Bein, Kopf und Rumpf verletzt, sodass sie in Krankenhäusern stationär aufgenommen werden mussten. Der 17-jährige Beifahrer des Motorradfahrers erlitt leichte Schürfwunden und wurde nach ambulanter Behandlung entlassen. Der 20-Jährige war zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, des Weiteren konnte das genutzte Motorrad als Diebesgut identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernommen.