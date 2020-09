Friedhofsmauer mit Nazi-Symbolen beschmiert

Nr. 2275

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 zu einer Farbschmiererei in Westend gerufen. Gegen 18.35 Uhr hatte eine unbekannt gebliebene Anruferin auf die Sachbeschädigung an einer Friedhofsmauer in der Heerstraße aufmerksam gemacht. Die aufgemalten Symbole wurden abgedeckt, sodass sie nicht mehr sichtbar waren. Eine rasche Entfernung der Farbe wurde durch den Leiter des Friedhofs zugesagt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut.