Fußgängerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2259

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in Friedrichshain. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 37-Jährige gegen 16.40 Uhr zu Fuß die Weichselstraße in Richtung Glatzer Straße. Ein 50-Jähriger befuhr zur selben Zeit mit einem BMW die Weichselstraße in Richtung Oderstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die dadurch in die Luft geschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Sie erlitt multiple Verletzungen an Kopf und Rumpf und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Weichselstraße blieb zwischen Weser- und Oderstraße wegen der Unfallaufnahme bis 19.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.