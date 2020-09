Nach Diebstahl aus Auto festgenommen

Nr. 2248

Gestern Vormittag nahmen Polizeibeamte des Abschnitts 14 einen Mann vorläufig fest, nachdem er in ein geparktes Auto in Buch eingebrochen sein soll. Ein Zeuge alarmierte gegen 11 Uhr die Polizei, nachdem er den später festgenommenen 39-Jährigen dabei beobachtete, wie er die Scheibe eines in der Wiltbergstraße geparkten PKW eingeschlagen haben soll. Alarmierte Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam, aus dem er anschließend wieder entlassen wurde. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Diebesgut, das vermutlich aus dem Wagen stammte.