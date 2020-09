Nr. 2212

In der vergangenen Nacht wurde in Johannisthal ein Spätkauf überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein Maskierter kurz nach Mitternacht den Laden am Sterndamm, bedrohte den 30-jährigen Verkäufer mit einer Schusswaffe und forderte die Einnahmen. Diese bekam er anschließend auch und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.