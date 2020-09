Nr. 2134

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg zog sich eine Radfahrerin gestern Nachmittag schwere Verletzungen zu. Die 40-Jährige war gegen 14 Uhr in der Oranienstraße unterwegs, als sich an einem geparkten Auto die Fahrertür öffnete. Die Frau prallte gegen die Tür, stürzte auf die Fahrbahn und erlitt eine Schädelfraktur. Sie kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.