Zwei Geldinstitute überfallen – Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Tempelhof-Schöneberg/Charlottenburg-Wilmersdorf

Heute Vormittag wurden in Schöneberg und Charlottenburg zwei Banken überfallen. Derzeit gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass für beide Taten ein und derselbe Mann in Frage kommt. Mit der Veröffentlichung von Fotos des Mannes aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nr. 2012

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trat ein Unbekannter gegen 9.15 Uhr an einen Schalter der Bank in der Hauptstraße heran, bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und forderte Geld. Der Bedrohte händigte ihm daraufhin Geld aus und der mutmaßliche Räuber flüchtete damit aus der Bank und entkam auf einem Fahrrad. Der 49-jährige Mitarbeiter der Bank erlitt einen Schock und kam mit einem alarmierten Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Nr. 2013

Etwa gegen 9.45 Uhr war es wieder ein Mann, der in einer Bankfiliale am Kurfürstendamm im Kassenbereich zu einem Angestellten ging, ihn mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Geld forderte. Der Sicherheitsdienst der Bank wurde auf das Geschehen aufmerksam, so dass es zu keiner Aushändigung von Geld kam und der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Auch diesmal verließ er den Tatort auf einem Fahrrad. Der 53-jährige Bankangestellte wurde nicht verletzt.