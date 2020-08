Stichverletzungen nach Ruhestörung

Nr. 1956

Bei einem Streit um Ruhe erlitt ein Mann vergangene Nacht in Borsigwalde Stichverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 35-Jähriger gegen 1.40 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ernststraße herumgebrüllt haben. Ein 51-Jähriger Bewohner dieser Wohnung bat daraufhin um Ruhe, woraufhin der Lautstarke den Mann niedergeschlagen und auch weiter auf ihn eingeschlagen haben soll, als dieser auf dem Boden lag. Ein weiterer 41-Jähriger Bewohner trat auf den Flur und bat ebenfalls um Ruhe, woraufhin ihn der 35-Jährige sogleich mit einer Stichwaffe angegriffen haben soll. Bei diesem Zweikampf erlitt der 41-Jährige Stichverletzungen im Gesicht und im Bein. Eine weitere konnte dieser jedoch abwehren. Zur Verteidigung griff die Hündin des Verletzten den Angreifer an und biss ihn, erlitt dabei jedoch ebenfalls eine Verletzung. Alarmierte Polizisten nahmen den Mann fest. Nachgeforderte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er nach der Behandlung wieder verließ. Der Tatverdächtige erlitt Verletzungen an einer Hand und an einem Arm. Sanitäter brachten den Tatverdächtigen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Polizeikräfte brachten ihn anschließend in ein Polizeigewahrsam, wo er dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 überstellt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin soll der 35-Jährige im Verlauf des Tages vor einen Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehles geführt werden