Frau ins Gleisbett gestoßen

Nr. 1940

Gestern Abend wurde eine Frau in Friedenau in ein Gleisbett gestoßen und dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wartete die 54-Jährige auf dem S-Bahnhof Innsbrucker Platz auf einen Zug, als sich ihr ein Unbekannter näherte und sie unvermittelt ins Gleisbett schubste. Während der Mann flüchtete, eilten mehrere Zeugen der Frau zur Hilfe, ergriffen sie und halfen ihr zurück auf den Bahnsteig. Der Fahrer einer herannahenden S-Bahn erkannte die Situation frühzeitig und brachte seinen Zug noch vor der Einfahrt in den Bahnhof zum Stehen. Die Geschubste, die bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitt, kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei der Direktion 4 führt, dauern an.