Beleidigt, Hitlergruß gezeigt, geschlagen

Nr. 1915

In Lankwitz soll in der vergangenen Nacht ein derzeit noch Unbekannter in einer Kneipe einen 40-Jährigen beleidigt, ihn geschlagen und zudem noch den Hitlergruß gezeigt haben. Nach Angaben des 40-Jährigen sowie mehrerer Zeugen, soll ihn der Unbekannte gegen 22.30 Uhr in einer Kneipe im Renatenweg unvermittelt beleidigt und sich volksverhetzend geäußert haben. Zudem soll er währenddessen den Hitlergruß gezeigt haben. Als der 40-Jährige daraufhin auf den aggressiven Mann zugegangen war, soll dieser ihn unter fortwährenden Beschimpfungen zunächst mit der bloßen Hand und anschließend mit einem unbekannten Gegenstand geschlagen haben und war dann geflüchtet. Der Attackierte erlitt leichte Verletzungen, die zunächst nicht ärztlich versorgt werden mussten. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, des Verwendens verfassungswidriger Kenneichen und Organisationen sowie gefährlicher Körperverletzung übernommen.