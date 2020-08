Festnahme nach Straßenraub

Nr. 1911

Polizistinnen und Polizisten nahmen heute früh einen Mann nach einem Straßenraub in Spandau fest. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 29-Jährige gegen 3.30 Uhr die auf einer Bank zwischen dem Altstädter Ring und dem Münsiger Park sitzende 26-Jährige in den Park gezerrt und ihre Handtasche entwendet haben. Als die 26-Jährige dem mutmaßlichen Räuber in den U-Bahnhof Spandau folgte, fand sie ihre Handtasche ohne ihr Handy und Geld wieder auf. Der 29-Jährige flüchtete zunächst, wurde aber wenig später in unmittelbarer Tatortnähe durch die Kräfte des Abschnitts 21 festgenommen. Der Festgenommene wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er dem Fachkommissariat der Direktion 2 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.