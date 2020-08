Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1907

Gestern Nachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Alt-Treptow schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 77-jährige VW-Fahrer gegen 17 Uhr die Elsenstraße in Richtung Stralauer Allee. Als er in die Kreuzung Elsenstraße/Am Treptower Park fuhr, kam es an der dortigen Fußgängerampel zu einem Zusammenstoß mit dem 31-jährigen Radfahrer, der die Elsenstraße in Richtung Am Treptower Park überqueren wollte. Durch die Kollision verletzte sich der 31-Jährige schwer am Rumpf und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.