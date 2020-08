Zweiradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1901

Bei einem Unfall gestern Mittag in Marzahn ist eine Zweiradfahrerin schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war eine 40-Jährige gegen 11.30 Uhr mit ihrem Hyundai in der Rudolf-Leonhard-Straße in Richtung Blumberger Damm unterwegs. An der Kreuzung zum Blumberger Damm stieß sie mit einer ebenfalls 40 Jahre alten Zweiradfahrerin zusammen, die auf ihrer Suzuki auf dem Blumberger Damm in Richtung Landsberger Allee fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Mopedfahrerin über die Motorhaube des Hyundai und zog sich dabei schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Auch die Pkw-Fahrerin und ihr 18-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht und wurden vor Ort erstversorgt, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.