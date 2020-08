Frau im Bus beleidigt und getreten

Nr. 1890

Gestern Nachmittag wurde eine Mitfahrende in einem Bus von einem unbekannt gebliebenen Mann getreten und beleidigt. Nach Angaben der 44-jährigen Frau soll gegen 14.10 Uhr sie der Fahrgast in dem Bus der Linie X21 in Höhe des Kurt-Schumacher-Platzes vermutlich wegen ihrer Kleidung in den Unterleib getreten und fremdenfeindlich beleidigt haben. Der Mann habe dann den Bus an der dortigen Haltestelle in Richtung Scharnweberstraße verlassen und sei geflüchtet. Die 44-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ab und wollte sich selbst in Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.