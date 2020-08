Bürogebäude und Fahrzeuge beschädigt

Nr. 1871

In Prenzlauer Berg beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, nach bisherigen Ermittlungen zwischen 3.30 und 4 Uhr, ein Bürogebäude sowie mehrere Fahrzeuge. Mit lila Farbe waren Eingangstür und mehrere Scheiben eines Immobilienbüros in der Conrad-Blenkle-Straße / Rudi-Arndt-Straße beschmiert worden. Die Glastür war zudem gesprungen. Durch die Farbe gerieten auch drei in der Nähe stehende Fahrzeuge in Mitleidenschaft.

In der Erich-Boltze-Straße, die sich ganz in der Nähe befindet, wurde ein Fahrzeug einer Wohnungsbaugesellschaft mit einem Kleinpflasterstein beschädigt.

Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft. Da eine politische Tatmotivation nicht auszuschließen ist, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin die Ermittlungen übernommen.