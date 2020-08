Nach räuberischem Diebstahl – Wer kennt den abgebildeten Mann?

Nr. 1834

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der am Vormittag des 11. Januar 2020 Schmuck in einer Drogerie in der Reichenberger Straße in Kreuzberg gestohlen haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv den unbekannten Mann gegen 9.40 Uhr bei der Tat und sprach ihn an. Bei der Aufforderung, ihn in das Büro zu begleiten, soll der Unbekannte ein Cutter-Messer gezogen und den Detektiv und einen weiteren Angestellten bedroht haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus dem Geschäft. Die beiden Mitarbeiter blieben körperlich unversehrt.