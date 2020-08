Auto beschädigt

Nr. 1814

Heute am frühen Vormittag wurde in Friedrichshain eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto festgestellt. Gegen 9.30 Uhr bemerkten Polizeikräfte in der Rigaer Straße den Smart eines Car Sharing-Unternehmens, an dem die Seitenscheiben und die Heckscheibe eingeschlagen worden waren. Die Frontscheibe wies ebenfalls starke Beschädigungen auf. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.