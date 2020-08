Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Hündin verstorben

Nr. 1807

Ein Motorradfahrer hat Freitagabend in Charlottenburg-Nord eine Hündin erfasst. Ersten Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge war ein 57-Jähriger gegen 21.40 Uhr mit einer Yamaha im Kurt-Schumacher-Damm in Richtung Kurt-Schumacher-Platz unterwegs und soll bei Grün in die Kreuzung am Heckerdamm eingefahren sein, um seine Fahrt geradeaus auf der BAB 111 fortzusetzen. Dabei erfasste er die Hündin, die von ihrem 57 Jahre alten Besitzer an einer Leine von der Weitlingerbrücke aus über den Kurt-Schumacher-Damm geführt worden war. Der Hundehalter soll bei Rot die Straße überquert haben. In der Folge des Zusammenstoßes stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Armverletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klink. Die Rhodesian Ridgeback-Hündin erlag am Ort ihren schweren Verletzungen. Ihr Besitzer blieb unverletzt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Auffahrt zur BAB 111 vom Heckerdamm aus in Richtung Kurt-Schumacher-Damm gesperrt. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 2 haben die weiteren Unfallbearbeitung übernommen.