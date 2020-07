Rassistisch und sexuell beleidigt

Nr.1799

In der vergangenen Nacht kam es zwischen zwei Personengruppen zu Streitigkeiten in Charlottenburg. Gegen 2.15 Uhr standen sich die Gruppen auf dem Hardenbergplatz in der Nähe eines Imbissstandes gegenüber. Der 25-Jährige Tatverdächtige, der der einen Gruppe angehörte, soll dabei einen 18-Jährigen Mann rassistisch beleidigt haben. Danach beleidigte er, nach Angaben von Zeugen, eine 16-Jährige sexuell. Beide gehörten der anderen Personengruppe an. Die zu Hilfe gerufenen Polizistinnen und Polizisten, die in der Nähe ihren Dienst versahen, nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Aufgrund dessen das der Tatverdächtige keine Ausweispapiere bei sich trug, wurde er zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung zu einem Polizeigewahrsam mitgenommen und nach dieser entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.