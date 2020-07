Diebstähle aus Handtaschen in Supermärkten – Tatverdächtiger gesucht

Beschreibung des Tatverdächtigen:

männlich

kräftige Statur

etwa 45 – 50 Jahre alt

circa 165 – 170 cm groß

Der Mann trug ein graues Basecap auf dem Kopf und führte eine dunkle Herrenumhängetasche bei sich.

Das Abschnittskommissariat fragt:

Wer kann Angaben zur Tat beziehungsweise. zu dem abgebildeten Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 43 in der Alemannenstraße 10 in 14129 Berlin-Nikolassee unter der Telefonnummer (030) 4664–443616 oder (030) 4664–443701 (außerhalb der Bürodienstzeiten) an die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.