Nr. 1773

Unbekannte verbrannten vergangene Nacht mehrere Deutschlandfahnen in Mitte. Ein Mitarbeiter eines Restaurants an der Straße Am Zwirngraben alarmierte gegen 11 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er bei seinem Arbeitsbeginn zu 5 Uhr morgens drei von vier Deutschlandfahnen verbrannt vor der Fassade des Restaurants vorfand. Diese Fahnen hingen bis Geschäftsschluss gegen Mitternacht noch über dem Eingang zum Lokal in einem Fahnenhalter. Dort wurden sie herausgebrochen und offenkundig vor dem Eingang verbrannt. Die Ermittlungen wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.