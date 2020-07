Tätlich angegriffen – Beamtin musste vom Dienst abtreten

Nr. 1744 Bei einem tätlichen Angriff wurde gestern Mittag eine Beamtin in Prenzlauer Berg verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug ein 37-Jähriger der Polizeiobermeisterin, nachdem er von ihr gegen 12.15 Uhr in der Danziger Straße angesprochen worden war, unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf, sodass sie zu Boden ging. Anschließend griff er dann auch noch ihren Streifenpartner, einen Polizeioberkommissar, in gleicher Weise an und schlug ihm ins Gesicht. Weitere Schläge und Tritte des Tatverdächtigen gegen das Streifenteam folgten, sodass die Kräfte auch Reizgas einsetzten. Ein beherzt eingreifender, 41-jähriger Zeuge des Geschehens unterstützte die Einsatzkräfte schließlich beim Anlegen der Handfesseln. Eine Behandlung des Tatverdächtigen am Ort durch Rettungskräfte der Feuerwehr war nach dem Einsatz des Reizgases nicht notwendig. Die Beamtin kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik und musste anschließend mit Übelkeit und Kopfschmerzen sowie Hautabschürfungen an Armen und im Gesicht ihren Dienst beenden. Der Tatverdächtige sollte von der Funkwagenbesatzung kontrolliert werden, da er im Verdacht stand, zuvor eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 32-Jährigen begangen zu haben, den er ebenfalls unvermittelt attackiert haben soll. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde er dann einem Arzt in einem Krankenhaus vorgestellt, indem er bereits in der Vergangenheit in Behandlung war, und verblieb dort stationär. Die Ermittlungen dauern an.