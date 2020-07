Fahrzeug ausgebrannt

Nr. 1732

Heute früh brannte ein geparktes Fahrzeug in Schmargendorf vollständig aus. Ein Passant bemerkte gegen 3 Uhr Flammen am Heck des in der Charlottenbrunner Straße stehenden Renault. Noch bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand der Wagen in Vollbrand. Ein dahinter stehender Audi wurde zudem erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.