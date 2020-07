Mit einem Ast verletzt – Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1733

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der am 24. Dezember 2019 gegen 11 Uhr in der Adalbertstraße in Kreuzberg nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Ast auf einen 20-Jährigen eingeschlagen haben soll und ihn im Gesicht verletzte. Anschließend flüchtete der Gesuchte.

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort geben?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?