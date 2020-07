Nach gefährlicher Körperverletzung – Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 1670

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 5 Hinweise aus der Bevölkerung zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich im September letzten Jahres in Neukölln ereignet hatte. Am 15. September 2019 sollen gegen 2.40 Uhr ein 26-Jähriger und ein 44-Jähriger im U-Bahnhof Hermannplatz von mehreren jungen Männern unvermittelt attackiert worden sein. Hierbei sollen die Abgebildeten den beiden mehrfach ins Gesicht geschlagen und dem 26-Jährigen, bereits am Boden liegend, gegen den Kopf getreten haben. Nach Eingreifen weiterer Fahrgäste ließ die Gruppe von den beiden Verletzten ab und verließ den Bahnsteig. Die beiden Männer erlitten dabei Kopf- und Gesichtsverletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihrer Identität und / oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573310 sowie Faxnummer (030) 4664-573399 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder unter der (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.