Bei Überfall demaskiert – Wer kennt den abgebildeten Mann?

Nr. 1690

Mit der Veröffentlichung von Bildern suchen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 nach einem Unbekannten. Der Abgebildete steht im Verdacht, am 18. April 2020 den 38-jährigen Angestellten eines Spätkaufs in der Schleiermacherstraße in Kreuzberg überfallen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen betrat der anfangs maskierte Mann mit einem Komplizen gegen 23.50 Uhr den Laden. Sie sollen dann unter Vorhalt von mitgebrachten Waffen, einer Pistole und einer Machete, die Herausgabe der Einnahmen gefordert haben.