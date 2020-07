Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1608

Gestern Vormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Altglienicke schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 31-Jährige gegen 10.20 Uhr mit seiner Yamaha die Semmelweisstraße in Richtung Pfarrwöhrde. Dabei wurde er von einer 39-jährigen Autofahrerin erfasst, die mit ihrem Renault in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fuhr und nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der junge Mann zu Boden und wurde am ganzen Körper schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Autofahrerin stand unter dem Eindruck des Geschehens und klagte über Kopfschmerzen. Sie gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6 hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.