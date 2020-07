Mit gestohlener Karte Geld abgehoben – die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe

Nr. 1651

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder bitten die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Abgebildete steht im Verdacht, eine zuvor bei einem Firmeneinbruch in der Altonaer Straße erlangten EC-Karte an mehreren Geldautomaten in Lankwitz benutzt zu haben. Mit dieser Karte soll er am Donnerstag, dem 21. Februar 2019, gegen 23.20 Uhr, in der Kaiser-Wilhelm-Straße sowie gegen 23.25 Uhr in der Leonorenstraße mehrere Geldabhebungen durchgeführt haben..