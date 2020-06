Versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft

Nr. 1571

Bislang Unbekannte versuchten heute früh in Charlottenburg in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Täter gegen 5.20 Uhr mit einem Auto von der Uhlandstraße kommend vor das Geschäft am Kurfürstendamm auf den Gehweg und mehrmals rückwärts gegen die Eingangstür. Anschließend sollen die Unbekannten ausgestiegen sein und versucht haben, die Tür mit mitgebrachtem Werkzeug zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, stiegen sie wieder in den Wagen ein und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte beim Landeskriminalamt Berlin.