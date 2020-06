Nach Handel mit Hundewelpen – Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehl vollstreckt

Lichtenberg/Jänschwalde

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1545

Heute früh wurden zwei Durchsuchungsbeschlüsse und ein Haftbefehl in Neu-Hohenschönhausen und in einer Brandenburger Gemeinde vollstreckt. Umfangreiche Ermittlungen des Dezernats für Betrugsdelikte im Landeskriminalamt Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin führten die Ermittlerinnen und Ermittler zu einer 24-Jährigen, die im dringenden Verdacht steht, einen Handel mit Hundewelpen betrieben zu haben. Gegen 6 Uhr durchsuchten die Kräfte die Wohnung der Tatverdächtigen in Neu-Hohenschönhausen und nahmen sie aufgrund des zuvor durch die Staatsanwaltschaft Berlin erwirkten Haftbefehls fest.

Die Tatverdächtige soll in rund 30 Fällen Hundewelpen über ein Online-Verkaufsportal für durchschnittlich 300 bis 500,- € unter Vorlage gefälschter Impfpapiere verkauft haben. Überwiegend verstarben die Welpen dann nach kurzer Zeit oder konnten nur unter einem erheblichen Kostenaufwand für die geschädigten Käuferinnen und Käufer am Leben erhalten werden. Zeitgleich durchsuchten die Polizeikräfte die Wohnung der Mutter der Tatverdächtigen in Jänschwalde. Die 49-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ort entlassen.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittlerinnen und Ermittler umfangreiche Beweismittel sowie Bargeld. Ermittlungen wegen Geldwäsche wurden eingeleitet und Maßnahmen zur Gewinnabschöpfung getroffen. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.

Die Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl bestehen ließ, die Tatverdächtige jedoch unter strengen Auflagen vom Vollzug der Untersuchungshaft verschonte.

Neben den Ermittlerinnen und Ermittlern des Dezernats für Betrugsdelikte befanden sich der ermittelnde Staatsanwalt, zwei Finanzermittler des Landeskriminalamtes Berlin und drei Mitarbeitende des Veterinäramtes Lichtenberg im Einsatz.