Zweiradfahrerin schwer verletzt

Nr. 1420

Schwer verletzt wurde eine Zweiradfahrerin bei einem Unfall gestern Nachmittag in Prenzlauer Berg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 21-Jährige gegen 17.40 Uhr mit einem BMW in der Hosemannstraße unterwegs und wollte links in die Grellstraße abbiegen, um ihre Fahrt in Richtung Greifswalder Straße fortzusetzen. Dabei erfasste sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 47-Jährige, die mit ihrem Kleinkraftrad die Grellstraße in Richtung Preußstraße befuhr. In der Folge stürzte die Zweiradfahrerin, erlitt Bein- sowie Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung.