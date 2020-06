Radfahrerin von Bus erfasst

Nr. 1419

Gestern Abend ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in Niederschöneweide schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 52-Jähriger gegen 20.10 Uhr mit einem BVG-Bus der Linie 160 die Schnellerstraße in Richtung Spreestraße und wollte links in die Hasselwerderstraße abbiegen. Dabei erfasste er die 43-Jährige, die mit ihrem Fahrrad in der Schnellerstraße in Richtung Britzer Straße unterwegs war und dem Bus entgegenkam. Bei dem Unfall erlitt die Radfahrerin Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrsermittlerinnen und -ermittler der Polizeidirektion 6 haben die Unfallbearbeitung übernommen.