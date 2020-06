Polizist mit Fahrrad beworfen

Nr. 1353

Ein Polizist wurde in der vergangenen Nacht in Mitte von einem auf der Flucht befindlichen Jugendlichen mit einem Fahrrad beworfen und erlitt leichte Verletzungen. Gegen 22.10 Uhr bemerkte eine Gruppenstreife an der Chaussee- Ecke Torstraße zwei Jugendliche, die mit ihren Fahrrädern die Kreuzung bei Rot überquerten und in Richtung Tieckstraße unterwegs waren. Als die Einsatzkräfte die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren über den Lautsprecher aufforderten stehenzubleiben, kam der Jüngere der Aufforderung nach, der Ältere hingegen nicht. Auch als der Ältere mittels Anhaltestab erneut zum Stehenbleiben aufgefordert wurde, reagierte er nicht. Er wendete und fuhr stattdessen auf den Gehweg in die entgegengesetzte Richtung. Ein Polizist aus dem Gruppenwagen verfolgte den Flüchtenden zu Fuß. Als er ihn fast eingeholt hatte, sprang der 17-Jährige vom Fahrrad, hob dieses hoch, schmiss es in Richtung seines Verfolgers und traf ihn am Knie. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß von der Chausseestraße aus weiter geradeaus in die Friedrichstraße. Auf dem Weg warf er einen Tabakbeutel und ein Portemonnaie weg. Hinzugerufene Zivilkräfte folgten dem Flüchtenden dann mit ihrem Fahrzeug, versperrten ihm kurz vor der Claire-Waldoff-Straße den Weg und nahmen ihn fest. In dem Tabakbeutel fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 17-Jährige am Ort entlassen. Auch sein 16 Jahre alter Begleiter durfte nach der Personalienfeststellung gehen. Der verletzte Polizist musste nicht ärztlich behandelt werden und setzte seinen Dienst fort. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.