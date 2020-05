Mann greift Paar und Polizisten an

Nr. 1310

In Wedding wurden gestern Abend ein Paar und zwei Polizisten durch einen Mann angegriffen und verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 32-jährige Mann gegen 22 Uhr zunächst in einem Innenhof in der Transvaalstraße auf die 37-jährige Frau zugekommen sein und sie dabei angeschrien haben. Sie flüchtete zu ihrem 39-jährigen Freund in den Hausflur. Der Mann soll ihr gefolgt sein und habe ihren Kopf mehrmals gegen die Hausflurwand geschlagen haben. Ihren Freund, welcher zur Hilfe kommen wollte, soll der Tatverdächtige ebenfalls versucht haben, mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen. Anschließend verließ der 32-Jährige den Hausflur und begab sich in die Togostraße. Dort sahen Anwohner, wie er mit einem Fahrradschloss auf die Frontscheibe eines dort geparkten Mazdas eingeschlagen haben soll, welche dadurch völlig zerstört wurde, woraufhin die Zeugen die Polizei alarmierten. Die Einsatzkräfte sprachen kurz darauf den auf sie verwirrt wirkenden Mann an, woraufhin dieser umgehend und mehrfach mit dem Fahrradschloss auf einen der Polizisten eingeschlagen haben soll. Der angegriffene Polizist setzte Reizgas ein, um die Schläge abzuwehren. Zwei unterstützende Polizeikräfte ergriffen den Angreifer, brachten ihn zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Auch hierbei soll der 32-jährige Widerstand geleistet haben und mehrfach in Richtung der Einsatzkräfte geschlagen haben. Aufgrund des verwirrten Eindrucks wurde der Mann durch die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt. Die 37-jährige Frau erlitt Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Freund wurde am Schienbein verletzt, verzichtete jedoch auf eine Behandlung. Ein Polizist erlitt Verletzungen an der Schulter und am Oberkörper, ein weiterer Beamter im Gesicht. Beide konnten nach ambulanter Behandlung ihren Dienst fortsetzen.