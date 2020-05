Der Kontrolle entzogen – Polizistin verletzt

Nr. 1269

Eine Kontaktbereichsbeamtin des Polizeiabschnitts 21 wurde gestern Vormittag in Siemensstadt von einem Motorradfahrer verletzt, als der sich einer Kontrolle entzog, indem er flüchtete. Gegen 11.30 Uhr wurde die Beamtin auf den Mann aufmerksam, der auf dem Rohrdamm in Richtung Nonnendammallee unterwegs war und dabei mehrfach nur auf dem Hinterrad fuhr. Höhe Köttgenstraße signalisierte die Polizistin, die sich auf dem Gehweg befand, dem Motorradfahrer anzuhalten und forderte ihn zur Aushändigung seiner Personaldokumente auf. Stattdessen rollte der Mann mit dem Motorrad weiter auf sie zu und beschleunigte plötzlich. Als sie zur Seite trat und versuchte, ihn festzuhalten, gab er mehr Gas und die Kollegin wurde gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Dabei erlitt sie Verletzungen an beiden Armen und musste ihren Dienst nach ambulanter Behandlung beenden. Das Fahrzeugkennzeichen des Motorrades ist bekannt, die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr führt die Polizeidirektion 2.