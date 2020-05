Mehrere Auseinandersetzungen in Lankwitz - Mann verstorben, Zeugen gesucht

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1215

In Lankwitz kam es gestern Abend zu mehreren Auseinandersetzungen im Bereich Lankwitz-Kirche, in Folge derer ein 38-Jähriger Stichverletzungen erlitt, an denen er in der Nacht in einem Krankenhaus verstarb. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 38-Jährige in Begleitung von mindestens zwei anderen Männern. Aus noch nicht geklärten Gründen gerieten diese ab 20 Uhr mehrfach in Streit mit einer anderen Gruppe von Männern. Die daraus resultierenden, körperlichen Auseinandersetzungen sollen sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Grünanlage vor der Dreifaltigkeitskirche, auf dem Verbindungsweg vor dem Thalia-Kino sowie vor einem Imbiss auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Kaiser-Wilhelm-Straße in Höhe des Kinos zugetragen haben. Gegen 21.30 Uhr alarmierten Zeugen schließlich Polizei und Feuerwehr, nachdem der 38-Jährige zusammengebrochen war. Rettungskräfte brachten ihn noch in ein Krankenhaus, wo er schließlich verstarb.

Wer hat gestern Abend die beschriebenen Streitereien oder weitere Auseinandersetzungen beobachtet und kann Angaben zu den Beteiligten machen?

Wer hat in der Schulstraße Beobachtungen zu dort entlang rennenden Personen gemacht?

Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der 7. Mordkommission unter der Telefonnummer (030) 4664-911777 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.