Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Nr. 1185

Einsatzkräfte nahmen gestern Mittag in Wilhelmstadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest. Gegen 13.15 Uhr soll der 73-jährige Tatverdächtige mit einer Axt ein Seilschloss eines an einem Fahrradständer angeschlossenen Fahrrades in der Pichelsdorfer Straße durchtrennt haben. Dabei soll er den Fahrradständer an dem das Rad angeschlossen war, ebenfalls beschädigt haben. Ein 25-jähriger Sicherheitsmitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes, zu dem der Fahrradständer gehört, soll ihn dann daran gehindert haben, sich mit dem Fahrrad zu entfernen. Die eintreffenden Einsatzkräfte legten dem aggressiven 73-Jährigen, der sein Beil inzwischen schon abgelegt hatte, sicherheitshalber die Handschellen an. Während der Sachverhaltsklärung soll der mutmaßliche Fahrraddieb dann den Sicherheitsmitarbeiter und einen Polizisten fremdenfeindlich beleidigt haben. Der Tatverdächtige gab dann an, dass das Fahrrad ihm gehöre und es ihm gestohlen worden sei. Einen Besitznachweis, konnte er jedoch nicht erbringen. Nach einem Atemalkoholtest, der rund 1,8 Promille ergab, wurde der 73-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und das Fahrrad sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt aufgrund der fremdenfeindlichen Beleidigungen übernommen.