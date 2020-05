Schwerverletzte nach Vollbremsung eines BVG-Busses – Zeugen gesucht

Nr. 1176

Die Polizei Berlin erhofft sich nach einem Verkehrsunfall in Lankwitz Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein BVG-Bus gestern Morgen am Kamenzer Damm in Richtung Paul-Schneider-Straße. Aus noch ungeklärten Gründen soll gegen 8.30 Uhr ein unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem weißen Lkw, Kastenaufbau mit blauer Aufschrift, von seinem Fahrstreifen abgekommen und in den Gegenverkehr geraten sein. Nur aufgrund der eingeleiteten Gefahrenbremsung des 27-jährigen Busfahrers konnte eine Kollision der beiden nunmehr aufeinander zufahrenden Fahrzeuge verhindert werden. Während sich der Fahrer des Lkw ohne anzuhalten vom Unfallort entfernte, stürzte ein 81-jähriger Fahrgast bei der Gefahrenbremsung im Bus und erlitt schwere Verletzungen an Schulter und Oberschenkel. Der verletzte Senior wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fragt:

• Wer hat den Verkehrsunfall am gestrigen Tage beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

• Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Lkw machen bzw. zu dessen Fahrer?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstr. 18, in 12249 Berlin, unter der Rufnummer (030) 4664-372800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.