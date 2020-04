24-jähriger Student wird vermisst

Nr. 0960

Mit der Veröffentlichung des Fotos des Marc-Philipp Küsel bittet die Kriminalpolizei der Direktion 6 um Mithilfe. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ der psychisch kranke 24-Jährige am 15.04.2020 seine Wohnung in der Karl-Kunger-Str. 37, 12435 Berlin in unbekannte Richtung.