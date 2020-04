Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz - Tägliche Bilanz der polizeilichen Kontrollmaßnahmen

Nr. 0932

Zur Überwachung der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus führte die Polizei Berlin gestern und in der vergangenen Nacht wieder stadtweit Kontrollen durch.

Tagsüber überprüften rund 400 Einsatzkräfte und in der Nacht etwa 130 Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Es wurden 22 Objekte und 328 Personen im Freien überprüft. Dazu fertigten die Polizeikräfte 19 Straf- und 126 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 2.398 objektbezogene Überprüfungen sowie 9.627 Überprüfungen im Freien durch. In 887 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 1.136 Straftaten und seit dem 23. März 2020 2.048 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.