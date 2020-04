Nr. 0797

Gestern Mittag wurde über die Internetwache eine Sachbeschädigung in Pankow angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Verantwortlicher eines Bürgerbüros in der Florastraße gegen 11 Uhr an der Hausfassade und auf Scheiben Schriftzüge und Symbole in roter Farbe festgestellt und anschließend die Anzeige erstattet. Der Polizeiliche Staatsschutz bei Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.