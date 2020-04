Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Nr. 0790

Gestern Nachmittag floh im Wedding ein 46-jähriger Mann vor der Polizei. In der Scharnweberstraße überprüften Zivilkräfte vom Verkehrssicherheitsdienst gegen 14.30 Uhr das Kennzeichen von einem Auto, welches vor ihnen fuhr. Da dieses als gestohlen gemeldet war, forderten sie den Fahrzeugführer auf, den Ford anzuhalten. Doch statt der Anweisung zu folgen, beschleunigte der Mann den Wagen und flüchtete mit quietschenden Reifen über die Müllerstraße in Richtung Luxemburger Straße. An der Kreuzung Luxemburger Straße Ecke Amrumer Straße fuhr er plötzlich von der Fahrbahn nach rechts über den Radweg und den Gehweg auf eine Grünfläche. Dort verlangsamte er die Fahrt. Das nutzte der Beifahrer des flüchtenden Autos, um aus dem Wagen zu springen und zu fliehen. Der Ford beschleunigte sofort wieder und setzte seine Flucht fort. Über diverse Straßenzüge ging die Verfolgung über die Müllerstraße in Richtung Aroser Allee und in die Holländer Straße. Dort überholte er rechts einen in die gleiche Richtung fahrenden Audi, fuhr dessen rechten Außenspiegel ab und flüchtete weiter mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei. An der Kreuzung Gotthardstraße Ecke Scharnweberstraße Ecke Kapweg stieß er gegen einen Opel, welcher die Kreuzung quer zum Fluchtwagen überfuhr. Auch hier gab der 46-Jährige seinen Fluchtversuch nicht auf. Ohne Anzuhalten fuhr er weiter über die Scharnweberstraße in die Müllerstraße. Dabei erreichte er zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von etwa 140 km/h. An der Kreuzung Müllerstraße Ecke Transvaalstraße standen mehrere andere Autos in beiden Fahrstreifen an einer roten Ampel. Der Flüchtende fuhr rechts an den wartenden Autos vorbei, stieß dabei gegen einen Toyota und im Anschluss gegen einen im rechten Fahrstreifen fahrenden Renault. Dieser touchierte in der weiteren Folge einen fahrenden Mercedes und einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi. Der Ford wurde letztendlich durch die Kollision mit einem Polizeiwagen gestoppt, welcher auf der Fußgängerfurt im rechten Fahrstreifen die Fahrbahn für eine weitere Fluchtmöglichkeit blockierte. Bei der Überprüfung des 46-jährigen Fahrers stellten die Polizisten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Kreuzung Müllerstraße Ecke Transvaalstraße war von 14.35 Uhr bis 17.30 Uhr gesperrt. Der Festgenommene erlitt Verletzungen im Brustbereich und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt. Der durch den Unfall fahruntüchtige Ford wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.