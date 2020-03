Mehrere Autos aufgebrochen - Festnahme

Nr. 0754

Vergangene Nacht brachen zwei Täter in Friedrichsfelde vermutlich mehrere Autos auf. Gegen 1.40 Uhr hörte ein Anwohner der Mellenseestraße ein klirrendes Geräusch und sah aus dem Fenster. Er beobachtete zwei Männer, die auf dem nahen Parkplatz mit Taschenlampen in mehrere Autos sahen. Der 42-jährige Zeuge alarmierte die Polizei. Die eintreffenden Polizeikräfte nahmen einen der beiden mutmaßlichen Täter fest. Es handelt sich um einen 24-jährigen Mann, der gestand, die Seitenscheibe eines Renault eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht zu haben. In der Nähe fanden die Beamten sechs weitere Autos, in die eingebrochen worden war. Der 24-Jährige wird nach ersten Erkenntnissen auch mit früheren, ähnlichen Delikten in Verbindung gebracht. Er hatte einen Rucksack mit Werkzeug und mutmaßlichem Diebesgut bei sich, den die Polizeibeamten beschlagnahmten. Der Fall wird jetzt von der Kriminalpolizei der Direktion 6 bearbeitet.