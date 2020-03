Junger Mann tritt Senior bis zur Bewusstlosigkeit gegen den Kopf

Nr. 0711

Gestern Abend trat ein Mann einem Senior in Rahnsdorf im Rahmen von Streitigkeiten bis zur Bewusstlosigkeit gegen den Kopf. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wartete der 70-Jährige gegen 10.45 Uhr vor einer Arztpraxis in der Nähe der Fürstenwalder Allee auf ein Rezept, als ein, als jung beschriebener, Mann mit einem Fahrrad vorbeikam und verbal mit diesem in Streit geriet. Nachdem der Fahrradfahrer sich zunächst entfernt hatte, soll er nach etwa zehn Minuten zurückgekehrt sein und dem Wartenden blaue Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet haben. Daraufhin soll der Senior den jungen Mann vom Fahrrad gezogen und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Der junge Mann habe dem 70-Jährigen dann ebenfalls ins Gesicht geschlagen, woraufhin dieser zu Boden gegangen sei. In der Folge habe der Fahrradfahrer ihm gegen den Kopf getreten, bis der Mann bewusstlos wurde. Seine Brille ging zu Bruch und er verlor mehrere Zähne. Im Anschluss flüchtete der junge Mann. Der Senior begab sich in die Arztpraxis, dessen Personal einen Krankenwagen alarmierte. Rettungskräfte brachten den Verletzten dann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei der Direktion 6 ermittelt.