Polizisten mit Reizgas und Farbe besprüht

Nr. 0558

Gestern Abend sind Polizeibeamte in Friedrichshain im Rahmen eines Einsatzes am kriminalitätsbelasteten Ort Rigaer Straße mit Reizgas und Farbe besprüht worden. Im Rahmen der Präsenzmaßnahmen wurden vereinzelt Personen überprüft. Gegen 20.45 Uhr wurde eine Person vor dem Wohngebäude in der Rigaer Straße 94 kontrolliert. Etwa 15 Minuten später traten dort zwei Männer vor das Haus und zogen sich sofort wieder in das Gebäude zurück. Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte aus dem Gebäude heraus mit Farbe, Lack und Reizgas besprüht. Dabei wurde die Dienstkleidung von drei Polizisten mit Farbe beschmutzt. Darüber hinaus klagten zwei Polizeibeamte über Reizungen der Atemwege, ärztliche Behandlungen waren nicht erforderlich. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.