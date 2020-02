Mit abgebrochener Flasche zugestochen

Nr. 0493

Bei einer Auseinandersetzung in Rummelsburg wurde gestern Abend ein Mann mit einem Flaschenhals verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen stand ein Pärchen, eine 21-Jährige und ihr 20-jähriger Freund, gegen 18.15 Uhr auf der Fahrtreppe des U-Bahnhofs Lichtenberg, die hinauf zur Oberfläche führt. Auf der Treppe stellte sich ein Unbekannter ganz dicht hinter die 21-Jährige. Ihr Freund reagierte darauf, indem er den Mann gemäß eigener Angaben aufforderte, Abstand zu halten. Nun soll der später als 29-Jähriger Identifizierte sogleich eine körperliche Auseinandersetzung begonnen haben, in welche ein 21-Jähriger Begleiter des 20-Jährigen ebenfalls eingriff. Auf der Oberfläche angekommen soll der 29-Jährige zu einem Imbiss geeilt sein und dort eine Glasflasche gekauft haben. Diese soll er dann sofort zerschlagen und mit dem Flaschenhals in der Hand, den 20-Jährigen attackiert und ihm in den Rücken gestochen haben. Dieser versuchte dem Angreifer den Hals der abgebrochenen Flasche aus der Hand zu schlagen, wobei er sich verletzte. Umstehende Zeugen griffen nun ein und hielten den 29-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fest. Die eingetroffenen Einsatzkräfte führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch, der das Ergebnis von rund 1,2 Promille ergab und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die leichten Verletzungen des 20-Jährigen behandelten hinzugerufene Sanitäter ambulant am Ort. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.